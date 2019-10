Chantal Goya comme vous ne l’avez jamais vue…

Après 40 ans de carrière et près de 55 ans de présence médiatique, Chantal Goya reste finalement assez méconnue !

L’artiste française est toujours présente sur la scène avec 40 ans de carrière derrière elle. Une équipe a eu la chance de la suivre pendant qu’ elle s’apprêtait à remonter sur scène , en février 2019, à l’occasion de la reprise d’un de ses spectacles les plus célèbres " Le Soulier qui vole ".

Sandrine Dumarais en a fait un superbe documentaire, qui nous dévoile Chantal Goya comme nous ne l’avons jamais vue : avec une personnalité à toute épreuve, infatigable et indomptable !

Même après 40 ans de carrière et quasiment 55 ans de présence médiatique, Chantal Goya reste une inconnue. Si tout le monde connaît ses chansons les plus célèbres, qui se rappelle qu’elle a aussi été chanteuse dans l’ère des Yéyés ?