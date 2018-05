Champion : les épisodes 5 et 6 en avant-première sur Auvio

Les épisodes de Champion sont disponibles 48h à l'avance sur Auvio par rapport à la diffusion télé. C'est donc dès le dimanche 20h20 sur Auvio que la suite est à découvrir.

Dans les épisodes 5 et 6

La sextape de Souli a fait le tour du net et El Magnifico coupe complètement les ponts avec son agent Mendo. Kirsten, sous le couvert de monter un business de textile avec le comptable de la star, semble jouer un double jeu alors qu'elle est sous étroite surveillance du Fisc qui a placé des caméras partout dans la villa du numéro 9. Afin de reconquérir le cœur de Sarah, Jérémie intègre l'équipe de l'Union Sportive où Souli décide d'organiser un match de gala avec ses amis stars du ballon rond. Lavache, les autorités et les recruteurs ont répondu présents ou presque... Pour accélérer sa revalidation et bien décidé à jouer lors du match de gala lui aussi, Dani The Dog fait également appel au sombre et mystérieux Dr Proot.

C'est bientôt la fin du Mercato et Souli doit impérativement retrouver un club. Mendo et lui s'arrachent les talents du jeune Kevin dont Sarah est tombée éperdument amoureuse. Le père de Kevin, Attilay, fait monter les enchères et confiera son fils à celui qui lui ramène le plus gros contrat. Souli essaye alors d'imposer le duo Kevin-El Magnifico aux clubs intéressés par la nouvelle sensation du football belge. Par ailleurs, afin d'éviter que sa fille ne s'amourache du jeune prodige, Souli met en place un stratagème pour le moins... paternel. Pendant ce temps, Kirsten découvre de bien étranges caméras dans la villa.

Rendez-vous le mardi pour la diffusion télé, à 20h35 sur La Deux.