Champion : les épisodes 3 et 4 en avant-première sur Auvio

Les épisodes de Champion sont disponibles 48h à l'avance sur Auvio par rapport à la diffusion télé. C'est donc dès le dimanche 20h20 sur Auvio que la suite est à découvrir.

Dans les épisodes 3 et 4

Tandis que le doute plane plus que jamais sur l'orientation sexuelle de Souli, Mendo décide de profiter de cette nouvelle polémique et réussit à décrocher un test en Ligue 1 pour El Magnifico. Alors qu'il organise une fête pour célébrer son futur contrat, Souli se tord la cheville une seconde fois. N'ayant pas d'autres choix que de passer le test s'il veut retrouver un club, il fait appel au fameux Dr Proot qui le remet immédiatement sur pied. Mais pour se rendre au centre d'entraînement, il doit s'absenter de l'Union où il est bloqué par ses TIG... De son côté Fab rencontre l'âme sœur qui lui redonne l'inspiration musicale.

Après avoir réussi son test, Souli est rattrapé par son tempérament. Il peut dire au revoir à la Ligue 1 et bonjour au bracelet électronique. Ne pouvant quitter un périmètre prédéfini, El Magnifico doit toutefois faire taire les rumeurs sur son homosexualité. Mendo le pousse alors à réaliser une sextape avec Kirsten. Dani the Dog quant à lui fait tout ce qu'il peut en rééducation pour rejouer au plus vite avec un seul objectif : remonter sur le terrain avant Souliman !

Rendez-vous le mardi pour la diffusion télé, à 20h20 sur La Une.