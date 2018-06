Champion : les derniers épisodes en avant-première sur Auvio

Les épisodes de Champion sont disponibles 48h à l'avance sur Auvio par rapport à la diffusion télé. C'est donc dès le dimanche 20h20 sur Auvio que la suite est à découvrir.

Dans les deux derniers épisodes de la saison 1

Alors qu'il sortait la tête de l'eau, Souli replonge de plus belle juste après avoir gâché Noël. Sans domicile ni argent, il se trouve une place, et une caravane, parmi les gitans. Mais une lueur d'espoir renait avec le retour de Fab à ses côtés. Ne trouvant pas de travail digne de lui, El Magnifico se retrouve obligé de bosser pour Attilay, le mafieux albanais du quartier et le père de Kevin à qui il a cédé sa médaille de la Copa del Rey contre quelques euros. Bien décidé à ne pas rester longtemps dans cette situation et à récupérer ce qu'il a de plus précieux au monde après Sarah, Souli fomente un plan avec Fab. Mais comme d'habitude, rien ne va se passer comme prévu pour Souliman d'autant que Sarah, en plein chagrin d'amour, fugue de chez sa mère.

Le braquage d'Attilay a tourné court et Souli se retrouve obligé de faire des paris sportifs illégaux pour renflouer les caisses du mafieux et les siennes à l'occasion. El Magnifico n'est peut-être plus sur les terrains mais il a le flair et tous ses paris sont gagnants. L'argent coule de nouveau à flot pour Souliman qui est devenu la coqueluche des Albanais et qui a même récupéré sa médaille. De son côté, Mendo a réussi à faire revenir Kevin de London United en Belgique et ce soir, c'est le Classico Sporting contre Olympique. Les paris sont ouverts, de l'argent et des vies sont en jeu. Voilà un match qui risque de tout faire basculer d'un côté comme de l'autre...

Rendez-vous le mardi pour la diffusion télé, à 20h35 sur La Deux.