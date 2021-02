Cette semaine, c’est complètement cinéma dans “Alors On Sort ?”

La cérémonie des Magritte cette année, elle nous passe sous le nez. Mais Joëlle Scoriels n’oublie pas pour autant le cinéma belge ! Elle vous propose cette semaine, sa sélection de films belges incontournables, disponible sur Sooner, pour une semaine spéciale cinéma !

Lundi, c’est comique "Le Tout Nouveaux Testament" de Jaco Van Dormael - © Tous droits réservés Besoin d’un peu d’humour à la belge ? Jaco Van Dormael nous offrait en 2015 sa comédie noire Le tout nouveau testament. On rencontre Dieu, bruxellois pas très sympathique incarné par Benoît Poelvoorde, et sa fille, un peu rebelle, qui décide d’envoyer les dates de décès de tout le monde. Un film au casting impressionnant: Catherine Deneuve, Yolande Moreau ou encore François Damiens et qui a été récompensé quatre fois aux Magritte du cinéma 2016. À voir et revoir sans modération.

Mardi, c'est drama "Tokyo Anyway" de Camille Meynard - © Tous droits réservés L’histoire de quatre amis dont la vie est chamboulée par des événements inattendus, c’est ce que nous raconte Camille Meynard dans son film Tokyo Anyway. On y avait notamment découvert les acteurs Benjamin Ramon et Emilie Maréchal qui avaient été tous les deux récompensés par le Magritte du meilleur espoir en 2015.

Mercredi, c'est amical "Les premiers, les derniers" de Bouli Lanners - © Tous droits réservés Décors de fin du monde, poursuite d’un voleur par deux chasseurs de prime inséparables, le film Les premiers, les derniers de Bouli Lanners est encore une fois une petite pépite. Et la pluie de Magritte que ce film a connu en 2017 le confirme bien.

Jeudi, c'est psychologique "Une part d’ombre" de Samuel Tilman - © Tous droits réservés Une part d’ombre, c’est le thriller psychologique de Samuel Tilman qui vous glacera le sang. On suit David, dont la vie est chamboulée après que la police le soupçonne de meurtre. Entre doutes et perte de confiance de ses proches, une histoire qui va vous tenir en haleine et qui a été nommée, entre autres, en 2019, pour le Magritte du meilleur premier film.

Vendredi, c'est action "Tueurs" de François Troukens - © Tous droits réservés On a toujours l’impression que les films de braquage ne sont pas réalistes. Alors quand un vrai ex-branqueur en scénarise un, on ne peut qu’être curieux. Mensonges, innocence et fuite, c’est ce que nous offre François Troukens pour son film Tueurs dans lequel on a pu admirer une nouvelle fois l’actrice Lubna Azaba, qui a reçu pour l’occasion le Magritte de la meilleure actrice en 2019.

Samedi, c'est Belgorama Vous rêviez d’une page qui rassemble toutes nos perles cinématographiques belges en un seul endroit? Auvio vous l’offre. On finit cette semaine remplie de cinéma avec la mise en ligne de la toute nouvelle plateforme Belgorama 100% ciné belge. Des docus, long-métrages, podcasts,… de quoi vous occuper pour la fin de cet hiver !