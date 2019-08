Ces stars qui fêtent leurs 50 ans cette année (photos)

Parmi les stars que l’on retrouve pour notre plus grand bonheur au petit écran, Ellen Pompéo (Meredith Grey dans "Grey’s Anatomy"), Simon Baker ("The Mentalist"), Peter Dinklage ("Game of Thrones"), et Kelly Rutherford ("Gossip Girl" et "Pretty Little Liars") fêtent cette année leurs 50 ans.

→ N'oubliez pas que "The Mentalist", "Games of Thrones" et "Pretty Little Liars" font partie de vos séries d'été sur la Deux !