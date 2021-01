Célébrons le cinéma belge ! Découvrez nos émissions consacrées à la Belgique

La Cérémonie des Magritte 2021 n’aura pas lieu. La RTBF, en partenariat avec l’Académie André Delvaux, vous propose une alternative qui vise les mêmes objectifs, à savoir la mise en valeur du cinéma belge. Du 31 janvier au 7 février 2021, la RTBF, sur l’ensemble de ses chaînes, va faire découvrir aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux internautes la richesse de notre cinéma. Nous vous avons déjà dévoilé notre sélection de films et documentaires , découvrez ici la suite de notre programmation : Nos émissions, des podcasts, et en radio !

A l’instar de la page Auvio "Colors", lancée à l’automne et dédiée aux contenus LGBTQIA+, Auvio Belgorama est la nouvelle page thématique dédiée à la création belge dans tous ses formats, longs métrages, courts métrages, documentaires, séries, podcasts, fictions digitales. Cette nouvelle plateforme se veut une vitrine de la belgitude, pour célébrer, promouvoir et mettre en valeur les auteur.trice.s et créateur.trice.s du secteur audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle regroupera nos coups de cœur en diffusion télé et radio, mais proposera également des contenus exclusifs : des films disponibles plusieurs mois, mais aussi des programmes produits par quatre animateur.trice.s passioné.e.s : Philippe Reynaert, Hadja Lahbib, Lucie Rezsohazy et Stanislas Ide (entretiens, analyse de scènes cultes, coulisses de tournage…).

Prévue pour s’installer dans la durée, la page Auvio Belgorama mettra ses contenus à jour au gré de l’actualité et de thématiques fortes. Le sujet choisi pour son lancement est bien entendu celui des Magritte du Cinéma et du cinéma belge. Le réalisateur de Duelles, Olivier Masset-Depasse, sera mis à l’honneur, ainsi que François Damiens et sa versatilité légendaire. Tout comme le multi-primé Mon nom est clitoris. Sans oublier le trio Myriam Leroy-Laurence Bibot-Sébastien Ministru et son nouveau podcast de fiction délirant, baptisé Tapis Bleu.