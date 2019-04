Cauet en pleine forme dans 69 minutes sans chichis : «l'humour a sauvé ma vie ! »

D'où vient, chez Cauet, cet irrésistible besoin de tester les limites ? Faut-il y voir une réponse aux blessures fondamentales de l'enfance ?

Quoi qu'il en soit, de son propre aveu, si sa maman, très sévère et exigente, était encore là aujourd'hui, il ne se sentirait peut-être pas aussi libre de faire tout ce qu'il a fait. " Ma mère m'aurait défoncé ! Elle n'aurait pas du tout supporté ça ! ". Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que de ses origines humbles, Cauet a gardé une volonté de redonner au mot " populaire " ses lettres de noblesse : " on a souvent tendance à croire que populaire, c'est pas bien, c'est tout de suite la danse des canards, Non ! Populaire, ça veut dire qu'on essaie de mettre devant une émission de télévision le plus grand nombre de gens.... Ils ont 25, 30, 40, 50 ans, ils se marrent, ben c'est ça populaire, c'est génial ! C'est ce que je voulais faire ! ".