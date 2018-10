Cathy Immelen présente Pop M! : "C'est pile le magazine que je veux regarder"

J’ai été totalement emballée dès que les producteurs m’ont parlé du projet. Je me suis tout de suite dit : c’est pile le genre de magazine que je veux trop regarder à la tv !

J’étais hyper flattée. Le contenu correspond tellement à mes centres d’intérêt : la culture-pop, le décryptage média, les tendances en matière de pratiques culturelles … Parler séries tv, phénomènes de société : c’est mon quotidien, c’est le quotidien de toute une génération dès qu’on retrouve nos potes ou qu’on ouvre notre smartphone.

Outre le contenu qui me parle à fond, le travail sur la forme, le ton et l’humour est totalement décomplexé et ancré dans la modernité. Je m’emballe mais bon honnêtement : je vois plutôt “Pop M!” comme un cadeau qu’un défi !