Catherine Frot et Christian Clavier n’avaient plus joué ensemble depuis 35 ans

On retrouve avec beaucoup de douceurs ces deux acteurs dans le rôle de Monsieur et Madame Prioux, un couple qui n’a jamais eu d’enfants. Catherine Frot et Christian Clavier vont être confrontés à homme sourd qui prétend être leur fils. Madame Prioux va directement adopter cet enfant de 40 ans tombé du ciel alors que son époux va multiplier les stratagèmes pour le démasquer prétendant que c’est un imposteur. Mais tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ? Cette douce comédie sur la maternité et le handicap vous emmène sur les traces d’une famille naissante.