Catherine Deneuve joue en hors-piste dans "Le Tout Nouveau Testament"

Alors âgé de 76 ans, Catherine Deneuve était en repos suite à un accident vasculaire cérébral déclaré en novembre dernier sur le tournage du film “De son vivant”. Sa famille avait déclaré qu’il s’agissait d’un AIT, un accident ischémique transitoire c’est une forme très limitée et donc réversible. Après du repos, il était prévu qu’elle reprenne le tournage en février mais son retour est finalement prolongé. Benoit Magimel partage l’affiche avec elle, il nous rassure dans une interview accordée à BFM TV : “Elle va bien, elle se repose, elle reprend des forces tout simplement et on se retrouve bientôt pour finir ce tournage. C’est une femme exceptionnelle, elle est essentielle à ce film". Le tournage ne reprendra pas avant avril voire cet été. En attendant vous pouvez toujours la revoir sur La Une dans ce film de 2015 rempli d’humour.