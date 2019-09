Alice Taglioni et Laurent Delahousse attendent leur deuxième enfant

C’est une bonne nouvelle pour Laurent Delahousse et Alice Taglioni : ils vont être parents pour la troisième et quatrième fois. Ensemble, ils ont déjà une petite fille prénommée Swann , née en 2016.

Mais la petite Swann n’est pas toute seule : elle a un demi-frère du côté de sa maman et deux demi-sœurs du côté de son papa. Car avant de rencontrer Laurent, Alice Taglioni a eu un fils en 2009 avec l’acteur Jocelyn Quivrin , prénommé Charlie . Laurent Delahousse quant à lui, était déjà le papa de deux petites filles , nées en 2005 et 2008, qu’il a eues avec son ex-compagne et journaliste, Florence Kieffer . C’est donc bien entouré que ce nouveau bébé va arriver au monde !

Dans ce téléfilm inédit , elle tient le rôle bouleversant de Claire Weiss, une pédopsychiatre qui a accepté de s’intéresser à un dossier sensible… Celui de Sabrina et Yoan, qui se voient retirer la garde de leur bébé pour mauvais traitements. Le jeune couple n’a pourtant de cesse d’évoquer une maladie orpheline héréditaire, les autorités sociales et les médecins semblent sourds. Heureusement, Claire se mobilise afin de rétablir le droit de cet enfant à vivre auprès de ses parents…

D’après une histoire vraie et librement adapté du livre "Plus jamais sans toi, Louna" de Sabrina et Yoan Bombarde et co-produit par la RTBF.

► À voir ce mardi 3 septembre à 20h25 sur La Une ou sur Auvio.