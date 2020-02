"Captain Fantastic", la confrontation brutale de deux visions du monde

Captain Fantastic met en évidence la confrontation de deux univers : l’idéal de Ben (Viggo Mortensen) qui a choisi d’élever ses enfants en autarcie loin des bruits du monde, et le modèle capitaliste standard qui semble s’imposer partout en dehors de leur bulle. Un film plein d’humanité de Matt Ross, sur la deux, ce mercredi 12 février à 20h30.

Dans Captain Fantastic, Viggo Mortensen incarne Ben, un père de famille très spécial, qui décide d’aller jusqu’au bout de son idéal. Persuadé, dans une analyse très rousseauiste, que la société capitaliste est profondément mauvaise et qu’elle constitue une entrave au bon épanouissement de l’individu, il consacre sa vie à éduquer ses six enfants en autarcie dans une forêt reculée des USA, loin de la société moderne. Son rêve est qu’ils deviennent des individus hors du commun, complètement autonomes. Pour ce faire, il les astreint à un entraînement quotidien intense, composé de lecture, de combat, de chasse, de sport, etc.

Mais tout bascule lorsque sa femme, hospitalisée, se suicide soudainement. Contraint de retourner en ville avec ses enfants, qui n’ont jamais connu le monde social, Ben est confronté à de nouvelles règles et modes de vie, ce qui le conduit à s’interroger sur la pertinence de ses choix éducatifs.

Entre humour et émotion, le réalisateur Matt Ross met en question le monopole dominateur d’une vision de la société. La confrontation brutale des deux univers invite à se questionner sur la notion de liberté : peut-on vraiment s’écarter du modèle établi ?