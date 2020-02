“Capitaine Marleau” est de retour !

Le corps sans vie d’un ancien médecin généraliste est découvert dans un village corse. Auprès de lui son épouse, inanimée mais vivante. Marleau soupçonne leur fille, Lézia (Mélanie Doutey), chirurgienne revenue de Paris pour prendre la suite de son père, de cacher quelque chose. Marleau comprend que le retour de Lézia a créé des inimitiés, dont celle de son ancien fiancé qui aurait dû reprendre le cabinet et se sent trahi. Et quid de son inquiétant nouvel amant au train de vie bien supérieur à ses moyens ? Quand l’épouse sort du coma pour clamer qu’il s’agit d’un suicide, Marleau persiste à croire au meurtre. Malgré l’omerta des villageois, elle finira par découvrir que la vérité se cache dans les secrets d’une famille plus tourmentée qu’il n’y paraît…