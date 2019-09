François Mazure creusera la question de la légalisation du cannabis. De plus en plus de pays optent pour celle-ci. Mais cette forme de régulation tient-elle ses promesses ? Le documentaire de Xavier Deleu et Stéphanie Loridon propose une enquête ambitieuse sur les expérimentations menées à travers le monde et les enjeux d’un marché en plein essor.

"Cannabis, quand le deal devient légal" dans Doc shot - © Tous droits réservés

Après plus de 50 ans de politique répressive dictée par les traités internationaux, sans guère d’effets sur la production et la consommation, nombre de pays sont de plus en plus enclins à légaliser la marijuana. Si une quarantaine d’États autorisent l’usage du cannabidiol (CBD), la molécule à usage thérapeutique de la plante, d’autres vont plus loin en légalisant la consommation récréative du cannabis. En intervenant directement sur le marché de la drogue, ils espèrent priver les cartels d’une de leurs sources de revenus.