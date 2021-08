Cameron Diaz dévoile les raisons de sa retraite !

Elle parle alors notamment de l’entretien de sa maison, la gestion de ses finances et qu’avoir un métier dans lequel elle se trouvait épanouie n’était désormais plus suffisant. Ce n’était tout de même qu’une partie de sa vie qu’elle gérait très bien, à côté d’autres parties qu’elle délaissait à cause de ce travail qui lui prenait tout son temps.

Cameron poursuit en racontant qu’elle avait pris conscience de ce problème lorsqu’elle avait environ 40 ans.

J'ai beaucoup de personnes autour de moi pour me soutenir depuis longtemps, mais il y avait également des personnes qui n’étaient pas présentes pour mon bien!

Elle déclara alors qu’avec des œillères on ne s’en rendrait jamais compte si on continue dans cette routine, son but en arrêtant sa carrière était de véritablement gérer sa vie. C’est chose réussie car elle organise complètement ses journées dorénavant et c’est pour elle la meilleure chose qu’elle ait ressentie. Elle termine d’ailleurs par dire que, c’est durant cette période qu’elle à fait la connaissance de son mari Benji Madden avec qui elle a fondé une famille avec leur fille Raddix née en 2019.