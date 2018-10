Ça plane pour 69 minutes sans chichis, avec Plastic Bertrand !

A priori, rien ne prédisposait Roger Jouret à devenir Plastic Bertrand.

Né le 24 février 1954 à Bruxelles d'un papa militaire, Roger est le petit dernier d'une fratrie de 5 enfants. Ses parents, Théo et Motia, se sont rencontrés pendant la guerre dans un camp de détention. Lui est d'origine française, elle est ukrainienne.

Des origines slaves qui expliqueraient le goût de Plastic pour la musique ? Quoi qu'il en soit, à la maison, tout le monde aime chanter et le petit Roger manifeste très tôt un sens du rythme aiguisé.

On l'inscrit à l'Académie de musique et l'instrument qu'il choisit est... la batterie ! Pour le plus grand bonheur des oreilles de ses proches, on s'en doute. Chez les scouts - où il jouit du totem de " Faucon leader " - le jeune Roger monte ensuite le " Bison Scout Band ". Un groupe qui changera de nom et se professionnalisera peu à peu.

Roger est un bon élève. Il obtient même une bourse pour étudier à la très sélect Athénée Adolphe Max. Il entre ensuite à Saint-Luc, section graphisme, et au Conservatoire, puis bosse comme régisseur de plateau au Théâtre des Galeries.