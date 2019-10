C’est la Semaine mondiale de l’éducation aux médias sur la RTBF

Du 24 au 31 octobre 2019, c’est la célébration annuelle de la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information. Un événement qui ne manquera pas de passer par les programmes de la RTBF, conformément aux missions du service public.

Le but du programme ? Informer, éduquer, engager, autonomiser les citoyens dans le contexte d’une société digitale, globale et (hyper) connectée.

Lancée en 2012, la Semaine mondiale EMI est organisée tous les ans par l’UNESCO en coopération avec l’Alliance mondiale pour les partenariats sur l’éducation aux médias et à l’information, l’Alliance des civilisations de l’ONU (UNAOC) et le Réseau universitaire international de l’éducation aux médias et à l’information et du dialogue interculturel. Elle réunit divers acteurs engagés dans la promotion de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) pour favoriser l’intégration sociale et le dialogue interculturel.

L’UNESCO et la GAPMIL invitent leurs partenaires du monde entier à promouvoir la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information.

Les thèmes sont multiples et non imposés

Notamment le monde digital, les fake news, info versus intox, la manipulation, le traitement de l’info, le métier de journaliste, journaliste professionnel versus quidam/journaliste citoyen, la déontologie journalistique, la liberté d’expression, le discours de haine, la discrimination, la diversité, la vie privée, la publicité, la présentation d’une technique numérique...

Les programmes de la RTBF s’adaptent !

Chaque jour, du jeudi 24 au jeudi 31 octobre, une émission ou plus évoquera la thématique.

Jeudi 24 : Media21 et Tendances Première

Vendredi 25 : Matin Première et Les Niouzz

Samedi 26 : La semaine Viva

Lundi 28 : C’est pas fini

Mardi 29 : Surfons tranquille

Mercredi 30 : Empreinte digitale/Nomade

Jeudi 1 : Inside et CQFD

Le décodage des médias, une initiative qui continue toute l'année ! La RTBF dispose en effet d'une vitrine de programmes qui décryptent les médias au quotidien.

