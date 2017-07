Sortez vos drapeaux, perruques et maquillage de la même gamme de couleur. Montrez votre attachement à notre pays et à la famille royale. Parade des géants, folklore, visite des institutions et musées sont au programme. Une multitude d’animations organisées dans notre capitale belge vous attendent.

Découvrez ici le programme des festivités du 21 juillet (Bal national, défilé militaire, feu d'artifice)...