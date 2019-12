Boudin noir aux écrevisses et noix saint-jacques : la recette "Fête et Terroir"

La recette du boudin noir aux écrevisses et noix de saint jacques (partie 2) - Les Ambassadeurs... C'est au bord de l'Ourthe, à Ferrières, en Province de Liège, qu'Armelle propose une partie de pêche à nos ambassadrices, Marie-Claire et Maria. Guy Lemaire, fidèle à sa réputation, leur raconte toute l'histoire du Château Fort de Logne et les emmène admirer un spectacle de fauconnerie au Domaine de Palogne. Les villages en pierres du pays, les paysages baignés de soleil rivalisent d'attrait pour notre petit groupe en balade, notamment sur les Crêtes de Vieuxville ou de la Transférusienne, une ancienne ligne de tram, qui traverse la commune de part en part. Côté gastronomie, deux copines préparent un apéro très convivial dans leur charmante épicerie locale. De main de maître, le chef Jean-Philippe Watteyne marie les écrevisses de rivière et du boudin noir artisanal. Bref, une surprise pour les gourmets. Un petit air d'accordéon donne la touche finale à cette chouette aventure bucolique !