Bon anniversaire "C’est du Belge" !

Depuis 15 saisons, C’est du Belge célèbre l’excellence Noire Jaune Rouge. Le savoir-faire de notre pays, le talent belge, son rayonnement international, notre patrimoine, la monarchie et notre culture ont nourri et rayonné dans ce magazine qui a connu réelle évolution éditoriale depuis ses débuts.

L’émission a été créée en 2005, et s’est inspirée de la célèbre citation du roi Albert II "Was dat Belgisch ? C’est du belge !", lancée par le souverain pour remercier le public et les artistes lors des festivités de ses 10 ans de règne le 21 juillet 2003. À ses débuts, l’émission s’intéressait particulièrement aux évènements royaux avant de se réorienter.

15 ans plus tard, plus de "royal" dans C’est du Belge mais la mise en lumière des talents qui font rayonner la Belgique chez nous ou à l’étranger.