Blanche partage ses émotions musicales dans Label

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré.e.s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet.

En 2016, le public belge avait la chance de découvrir la voix rauque de Blanche au cours des auditions à l’aveugle de The Voice Belgique. Un an plus tard, la jeune chanteuse impressionnait public et téléspectateur.trice.s de l’Eurovision en décrochant une belle quatrième place avec son morceaux City Lights.