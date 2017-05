Blanche en finale de l'Eurovision!

La chanson "City Lights" emmène Blanche en finale du Concours Eurovision de la Chanson. On l'attendait en blanc et c'est finalement en noir que la jeune Belge s'est présentée sur la scène de lumière du Centre d’Exposition International de Kiev. Une interprétation toute en émotion et en sensibilité qui a véritablement séduit le public dans la salle mais aussi les téléspectateurs et internautes des 17 pays qui pouvaient voter pour la Belgique ce mardi soir.

La Belgique à nouveau en finale pour cette 62ème édition, rendez-vous ce samedi 13 mai à 21h sur la Une tous derrière Blanche ! Espérons que le chiffre 13 nous portera chance !

Revoici en vidéo son émouvante prestation!