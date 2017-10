Blade Runner 2049 : Une suite réussie !

En 1982, Ridley Scott révolutionnait le monde de la science-fiction avec Blade Runner. Dans un futur loin d'être radieux, on y suivait Harrison Ford à la poursuite des Replicants, des androïdes extrêmement proches des humains. 35 ans après, Ridley Scott a laissé la main au prodige Denis Villeneuve (Sicario, Arrival) pour réaliser la suite, Blade Runner 2049. Accompagnés d'Harrison Ford, les nouveaux venus Ryan Gosling, Denis Villeneuve, Ana de Armas et Sylvia Hoeks nous parlent de leur expérience sur cette suite qui a beaucoup plus à Cathy Immelen et Gorian Delpâture.