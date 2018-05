Bienvenue à la RTBF, Hakima Darhmouch !

Hakima Darhmouch voulait quitter le domaine de l'information et du journalisme, c'est chose faite. Ce lundi, elle a été nommée responsable du pôle "Culture et Musique" de la direction générale des contenus. Une page se tourne pour RTL qui l'avait accueillie en 1999, mais un nouveau chapitre commence pour la RTBF ...

" Informer est une nécessité, mais mettre en lumière la culture et la partager avec les citoyens relèvent d'une mission d'éducation que je souhaiterais relever au sein du service public. "

Sa désignation fait suite à appel ouvert en interne et en externe. Sans compter son importante motivation et son adhésion aux valeurs de l'entreprise, plusieurs éléments ont convaincu un jury composé de membres internes de la RTBF et d’un acteur culturel externe : la qualité éditoriale de son projet, ses propositions de valorisation et de diffusion de l'offre culturelle de la RTBF.

Ce choix, au-delà du tournant qu’il donne à son parcours professionnel, constitue pour Hakima Darhmouch un tout nouveau défi que les équipes de la RTBF se réjouissent de relever avec elle.

Bienvenue Hakima !