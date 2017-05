Bien dans ses armoires, bien dans sa tête !

Un spécialiste de la maison "organisée" (le home oraganiser) met de l’ordre là où il n’y en a plus et propose une foule de conseils et de solutions. L'accompagnement est personnalisé et tient compte de vos priorités. De la cave au grenier, toutes les pièces sont passées au crible et le coach vous aide à trier (ce que vous désirez garder, vendre, donner ou jeter), désencombrer, recycler, ranger, classer....

Des conseils pratiques avec notre invitée Ann van den Hautte dans la vidéo ci-dessous.