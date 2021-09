Biélorussie – Belgique : le match ne se jouera pas en Biélorussie mais à Kazan

Le président Biélorusse, Loukachenko avait ordonné, le 23 mai dernier, l’atterrissage à Minsk d’un vol Ryanair passant de Athène à Vilnius afin de pouvoir arrêter un opposant au régime en place. Depuis ce jour, le pays est isolé diplomatiquement, ce qui a aussi des conséquences au niveau sportif.

Le match entre la Biélorussie et la Belgique ne peut donc pas se dérouler comme prévu sur le territoire accueillant. L’instance européenne a donc dû délocaliser deux rencontres de la Biélorussie et trouvé un lieu pour ces matchs. C’est finalement Kazan en Russie qui a été choisi pour la rencontre entre la Bielorussie et la Belgique ce mercredi 8 septembre.



Ce match sera la troisième rencontre des Diables Rouges en septembre après leur vol jusqu’en Estonie ce 2 septembre et leur accueil prochain des Tchèques sur le territoire Belge.