Best of : Quelles "nouvelles" du monde

Emir Kusturica, cinéaste et auteur, avait écrit un premier livre autobiographique "Où suis-je dans cette histoire ?" et le voici auteur de nouvelles avec "Etranger dans le mariage" qui nous racontent la vie de trois jeunes hommes, Dragan, Aleksa et Kosta. Des histoires de famille, dans lesquelles parents et enfants s'affrontent, se protègent et s’aiment. Des histoires de jeunes gens, débordants d’idéaux, brusquement confrontés au monde des adultes dont ils cherchent à s’affranchir. Des histoires d'amour, parfois impossibles.

(Première diffusion le 26.01.2015)