Best of "Petites et grandes histoires du communisme"

Best of : Histoires du communisme Le communisme fait à nouveau parler de lui. A travers un Best Of réunissant en chair et os les écrivains Lola Lafon et Patrick Mc Guinness et par procuration, Luis Sepúlveda via son livre «L’Ouzbek muet et autres histoire », LAD vous contera les petites et grandes histoires de ce courant idéologique et politique. Vive l'utopie !