"Below sea level", un voyage 35 mètres sous le niveau de la mer

Le film nous immerge dans le quotidien de marginaux, habitant en plein désert sous leurs tentes, mobil-homes et autres caravanes de fortune. A travers le regard du réalisateur, nous suivons le quotidien, la débrouille, les gestes routiniers de Sterling, Cindy, Kenneth, Lily, Carol et Wayne.

À 300 kilomètres au sud-est de Los Angeles et 35 mètres sous le niveau de la mer, un groupe de marginaux vit au milieu du désert. Il ne s’agit pas d’une communauté de hippies, seulement de gens qui ont tourné le dos à la société autant qu’ils en ont été exclus. Un documentaire à voir en exclusivité sur Auvio.

Malgré des conditions de vie difficiles, tous semblent avoir trouvé un équilibre. Ici, pas de jugement, personne ne demande les raisons qui les ont amenés là, qui les ont conduits à s’éloigner du monde, de la société.

Certains objets, quelques photos, nous ramènent au temps d’avant. On entrevoit alors les bribes d’une autre vie. On découvre les failles, les blessures ouvertes. On comprend ce qui les a menés sous le niveau de la mer.

Le réalisateur, Gianfranco Rosi, a su capter la fragilité de ses personnages tout en nous en révélant la force. Avec pudeur et délicatesse, sa caméra caresse les corps, nous dévoile l’intime. L’esthétisme des plans sublime ces corps abîmés, fatigués, cet environnement pourtant hostile.

Poétique et réaliste "Below sea level" nous dévoile une galerie de personnages attachants qui n’ont eu d’autres choix que de s’isoler sous le niveau de la mer.