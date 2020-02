"Barry Seal : American Traffic", un biopic tragicomique porté par Tom Cruise

Vous aimez les films qui marient action, charme et humour ? Ne manquez pas Séance VIP, ce lundi 10 février sur La Une. À 20h20, le biopic "Barry Seal : American Traffic" raconte l’histoire étonnante d’un pilote de ligne, incarné par Tom Cruise, qui travaillait en même temps pour la CIA et les cartels de la drogue en Colombie, dans les années 70. À 22h20, "Agents très spéciaux – code U.N.C.L.E.", reprise de la série éponyme des années 60 par Guy Ritchie, met en scène la collaboration improbable d’un agent de la CIA et de son confrère du KCB, pour sauver la planète d’un cataclysme imminent.

Réalisé en 2017 par Doug Liman (à qui l’on doit "La Mémoire dans la peau", "Mr. et Mrs. Smith"), le thriller "Barry Seal : American Traffic", inspiré d’une histoire vraie, met en scène Tom Cruise dans un rôle moins reluisant que ceux dans lesquels on a l’habitude de le voir : celui de Barry Seal, un pilote d’avion qui travaille pour la Trans World Airlines durant les années 1970. Il profite de sa fonction pour mettre en place de petits trafics de cigare et est bientôt repéré par la CIA, qui l’engage comme indic et pour faire des voyages entre les États-Unis et l’Amérique du Sud dans le but de faire circuler des informations secrètes avec le Nicaragua.

Dans les années 80, alors qu’il travaille toujours comme informateur pour la CIA et la DEA (l’agence antidrogue), qui ne mettent pas en doute sa bonne foi, il est recruté par le cartel de Medellín en Colombie, alors dirigé par Pablo Escobar. Il y voit l’opportunité de faire passer de la drogue aux États-Unis par avion. Parallèlement, à ces deux rôles antagonistes, il tente de mener une vie de famille normale avec sa femme Lucy et leurs enfants, notamment à Mena.

Réalisation : Doug Liman

Casting : Tom Cruise (Barry Seal), Sarah Wright (Lucy Seal), Domhnall Gleeson (Monty Schafer).