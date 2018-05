Avec 2007, Elodie de Sélys termine les émissions consacrées aux années

En 2007, Bruxelles accueille un concert événement de la RTBF " Stars of Europe " à l’occasion des 50 ans du traité de Rome, mais aussi le rassemblement pour les 100 ans du scoutisme. Eden Hazard est déjà très prometteur, Justine Henin pousse la chansonnette, Virginie Hocq et Lara Fabian se moquent de Jacques Mercier, Eric Boever et Nicolas Sarkozy se répondent par écrans interposés.

C’est aussi l’année de quelques bêtises restées dans les annales : Ophélie Fontana et son col de l’utérus, Yves Leterme et sa Brabançonne/Marseillaise et François de Brigode et Johanne Montay qui ont du mal à faire une promo. Tandis que David Guetta caracole en tête des hit-parades, tout comme, Koxie, Cascada, Julien Doré et le duo Olivia Ruiz – Adamo.