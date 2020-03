Auvio : Que regarder lorsque l'on est confiné à la maison?

Boire un verre dans un bar, manger un bout au restaurant… Ce n’est plus possible car vos sorties sont suspendues pour le moment étant donné le confinement général. Pour ne pas sombrer dans l’ennui vous pouvez en profiter pour faire toutes sortes d’activités et de loisirs à la maison. Notre préférée ? Regarder des films. Justement Auvio vous propose tout un panel de programme à voir gratuitement et quand vous voulez. N’hésitez pas à parcourir leur offre. Voici déjà quelques idées :