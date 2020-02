Selon Chris Demeyere de Punchline (agence web qui conseille les entreprises sur les réseaux sociaux), Facebook comptait en 2018 entre 6 et 7 millions d'utilisateurs actifs par mois. En Belgique, il y avait 7,3 millions de comptes Facebook, sans tenir compte de l'activité ou non des profils.

Une journée sans Facebook, bonne idée ?

Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook !

Michael Stora, psychologue et psychanalyste s'exprimait sur le sujet pour franceinfo et mettait en garde contre l'utilisation des réseaux sociaux et de Facebook en particulier :

"On voit bien à quel point certains ont un comportement quasi-compulsionnel avec les réseaux sociaux et finalement tout cela est parfois profondément vain. Normalement on est censés avoir une mainmise sur l'objet pour se rendre compte, pourquoi pas à travers les notifications, qu'on s'est tendu son propre piège et on en devient finalement assez esclave."