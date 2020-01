"Aujourd'hui au Salon" : une voiture d'occasion, mieux qu'un second choix !

En Belgique on vend 750.000 voitures d’occasion pour 550.000 voitures neuves chaque année. Gérald Wery est allé enquêter sur cet important marché du véhicule d’occasion et vous explique les avantages et les inconvénients de chaque formule.

Parce que vous devrez d’abord choisir entre un vendeur particulier, un concessionnaire, un marchand d’occasions, et nouveauté en Wallonie, vous pouvez également acheter une ancienne voiture de leasing.

Il existe 4 solutions pour acheter un véhicule d’occasion : le particulier, le concessionnaire ou le marchand spécialisé, et nouveauté en Wallonie, on peut aussi acheter une ancienne voiture de leasing. Avantages et inconvénients de chaque formule :

Si vous achetez auprès d’un particulier, c’est parfois plus intéressant au niveau du prix mais vous n’avez aucune garantie et s’il y a un problème, ce sera à vous de démontrer qu’il y avait un vice caché. Il y a bien sûr un certificat, mais c’est seulement pour certifier que la voiture est dans l’état dans lequel on vous la vend.

Deuxième solution, vous achetez chez un concessionnaire, via son réseau officiel d’occasions. Ici vous aurez 2 ans de garantie sur le véhicule (pièces et main d’œuvre comprises, mais hors pièces d’usure classiques), exactement comme pour une voiture neuve.

Troisième solution, vous achetez chez un marchand spécialisé dans l’occasion, où le marché est assez libre. Avec la nouvelle législation, il y a une garantie obligatoire de 6 mois + 6 mois. Les 6 premiers mois le véhicule doit être conforme à ce qu’on vous a vendu, toujours mises à part les pièces d’usure classiques (comme les plaquettes de frein, une ampoule, une batterie,…). Passé le délai des 6 premiers mois, ce sera à vous de prouver qu’il y avait un vice caché avant la vente.

Quatrième possibilité en Wallonie et c’est nouveau, vous achetez une ex-voiture de leasing de société. Ici le prix est fixe. Vous ne pourrez pas négocier mais vous aurez 14 jours pour vous rétracter. Et vous aurez la même garantie obligatoire des 6 mois + 6 mois. Avantages de cette formule : vous avez un historique suivi des entretiens et vous pouvez acheter en ligne (et même vous faire livrer). Inconvénient : Le kilométrage est plus important (autour des 100 000 km), mais comme c’est souvent sur autoroute, la voiture est moins fatiguée.

Salon Auto : Une voiture d'occasion : mieux qu'un second choix ! - © Tous droits réservés Mais quels sont les critères importants pour une bonne occasion ? Pour un diesel, privilégiez les Euro 6, qui ne seront pas interdits en ville (pour le moment).

Véhicule de 2 à 4 ans.

Kilométrage entre 60.000 km (pour quelqu’un qui fait 35.000 Km/an) et 120.000 km (pour celui qui fait 15.000 km/an). Attention le Carpass n’est fiable que pour une voiture d’origine belge. Et puis dans votre budget, n’oubliez pas les taxes et assurance (basée sur le prix neuf). Et si vous avez besoin d’un crédit, sachez que le taux sera plus important pour une occasion de plus de 5 ans.

