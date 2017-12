Au coeur de 1998

C’est l’année 1998 qu’Elodie de Sélys explore cette semaine. Une année riche en images drôles, qu’elles soient inattendues ou plus conventionnelles.

Il y a les beaux gosses : les 2 be 3, Ricky Martin, Frédéric Diefenthal, Tarkan, Allan Théo. Les autres, plus drôles : Dany boon, Benoît Poelvoorde qui commencent à confirmer leur statut de star en devenir. Il y a aussi quelques images " Ovnis ", tel Elton John qui rencontre l’équipe de foot de St Trond, des quidams qui envoient des tartes à la crème à la tête de leurs voisins et Justine Henin qui a 16 ans et qui rêve de devenir n°1 mondiale.

On écoute Céline Dion, Lââm, Manau, Notre Dame de Paris et on va au cinéma voir " Taxi ", " La vie est belle " et " Le dîner de cons ".