Assistez à l'émission "Les Talents chantent l'Eurovision"

Au lendemain de la finale de The Voice Belgique et à la veille du Concours Eurovision de la Chanson, La Une propose une soirée exceptionnelle "Les Talents chantent l'Eurovision" le mardi 2 mai à 20h15 en direct depuis Liège. Une émission spéciale où les plus grands tubes de l’Eurovision seront chantés par les Talents les plus emblématiques de The Voice. Sandra Kim, Tom Dice, Johnny Logan seront les invités stars de cette soirée où les plus grands moments du concours seront mis à l'honneur en chanson et grâce à des images d'archive.

