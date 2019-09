American Pie a 20 ans : que sont devenues les stars du film ?

Les acteurs du film ont tenu à souffler leurs 20 bougies le jour J et la chaîne américaine ET leur a donc donné rendez-vous le 9 juillet pour marquer le coup ! Jason Biggs (Jim Levenstein), Alyson Hannigan (Michelle Flaherty), Natasha Lyonne (Jessica), Tara Reid (Vicky Lathum), Chris Klein (Chuck Sherman), Seann William Scott (Steve Stifler) et Eddie Kaye Thomas (Paul " Pause caca " Finch) étaient de la partie, soit presque toute la bande. Seul Thomas Ian Nicholas (Kevin Myers) manquait à l’appel. Les acteurs ont ensuite partagé une belle photo de leurs retrouvailles, pour notre plus grand plaisir.

Que sont-ils devenus ?

Ils ont tous dans la quarantaine, et ils ont bien mûri (et heureusement) ! Par contre, s’ils sont tous restés comédiens, ils n’ont pas forcément suivi la même cadence.

Natasha Lyonne (" Orange is the new black ", " Poupée russe ") et Alyson Hanningan (" Buffy contre les vampires ", " How I Met Your Mother ") sont celles qu’on a les plus vues au petit écran après la saga " American Pie ".

Jason Biggs (dont la fameuse séquence de la tarte aux pommes reste dans les mémoires) Seann William Scott et Eddie Kaye Thomas ont quant à eux poursuivi leur petit bonhomme de chemin, en continuant dans les comédies américaines de la même trempe qu’" American Pie ".

En revanche, Chris Klein, Tara Reid et Thomas Ian Nicholas se sont faits très discrets, n’apparaissant que de-ci de-là dans des films à moyens budgets.