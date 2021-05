"Alors On Sort ?" vous invite cette semaine à danser, lire et visiter - © Tous droits réservés

Joëlle Scoriels vous propose comme chaque semaine ses meilleurs plans culturels en Belgique : sorties musicales, expositions et spectacles sont au programme

Lundi, on danse Des pieds et des pattes - © Tous droits réservés On vous invite à découvrir "Des pieds et des pattes", par la compagnie Irène K. Un spectacle de danse qui raconte comment, lorsque les pieds humains ont commencé à exister parmi les pattes des animaux qui nous précédaient, le rythme, et bientôt la danse, ont émergé. La danse pour raconter une autre histoire de l’humanité: voilà quelque chose de beau à partager avec vos enfants, le 9 mai à 15h !

Mardi, c'est sortie Antoine Délie - © Tous droits réservés Antoine Délie sort un premier disque auquel ont collaboré des artistes chics tels que Marc Lavoine, Slimane, Chimène Badi ou Alice On The Roof. "Dis-moi" est le premier titre extrait de "Peter Pan" : parce que Antoine ressent une affection particulière pour le pays imaginaire. C’est frais et très bien fait, à se procurer le 7 mai !

Mercredi, c'est festival Haear - © Tous droits réservés Le premier projet du festival Antigone est de faire parler de la question douloureuse de l’anorexie. Alors, pour sublimer la question du corps, quoi de plus enivrant que la danse ? Le 9 mai à 19h, l’événement commence par une compétition : des danseurs excellents, originaires de France, Roumanie, Finlande, Pays-Bas, et de chez nous bien sûr, s’affrontent devant un jury encore un peu plus excellent. Ensuite, la Compagnie Sarah Mck Fife dansera une performance intitulée Haear.

Jeudi, on est émerveillé Emerveillement - © Tous droits réservés Vous serez d’accord avec nous, le site de l’Abbaye de Villers n’est pas vraiment un décor dégoûtant. Alors quand on nous y annonce une expo intitulée "Émerveillement", il n’y a plus qu’à se laisser fortement charmer. C’est Matthieu Ricard, moine bouddhiste tibétain, qui a capté en photographies la beauté de la nature, là où l’humain n’a pas encore tout fichu en l’air. Ça fait plus de 50 ans que le penseur français photographie ce qui l’inspire. À voir chez nous jusqu’au 13 juin.

Vendredi, c'est lecture Foire du Livre - © Tous droits réservés L’avantage avec la pandémie, c’est que ça n’a jamais empêché personne de lire un bon livre, au contraire! Alors lisons et laissons-nous inspirer par la Foire du Livre de Bruxelles du 6 au 16 mai. Onze jours de plaisir, plus de 100 rencontres filmées avec 250 auteurs, dessinateurs et éditeurs importants, des ateliers pour rendre les enfants contents, de la poésie, des conférences, des idées de cadeaux à offrir et à se faire…

Samedi, c'est sculpture Hello, are we in the show? - © Tous droits réservés Le S.M.A.K. de Gand vous invite, pour le moment, à une expo de Simona Denicolai, une Milanaise, et Ivo Provoost, un Dixmudois. Ils travaillent ensemble à ce qu’ils appellent des "actions sculpturales" : des assemblages franchement conceptuels qui servent à nous perturber, pour interroger de grands thèmes de société, comme la solidarité ou la citoyenneté.