"Alors On Sort" une dernière fois avant l'été

Alors on sort ? - Tour des charmes - Dicovid - Festival Millenium (116/261) - 14/06/2021 Au programme : - Événement: Tour de charmes, gratuit - Littérature: "Le Dicovid" de Bruno Coppens et Pierre Kroll; Editions Kennes; Sorti le 2 juin; 14,90€ - Documentaire: Festival Millenium; Du 10 au 20 juin; À partir de 6€

Cet été à La Louvière, retrouvez " En voiture, Simone " sur le parking de Louvexpo . 200 voitures peuvent s’installer face à des films cultes, tels que Fast and Furious, Pretty Woman, La cité de la peur, ou Retour vers le futur 2… Le son est diffusé sur votre autoradio, votre popcorn vous sera servi en rollers, il y aura des quiz, des animations, et des foodtrucks. Ça se passe en deux salves : du 30 juin au 4 juillet, puis du 26 au 29 août .

Si vous aviez le choix de composer votre groupe de musique préféré, vous auriez peut-être bien réuni les 12 gus de Individual Friends qui rassemble des musiciens bruxellois qui se connaissent depuis 20 ans. Ils appartenaient à Ghinzu, à Sharko, Mercelis et autres ; ils s’appellent Kris Dane, Bai Kamara Jr. ou encore Teuk Henri. Les 12 artistes mûrissaient depuis plusieurs années le projet de former une espèce de bigband, en tissant leurs goûts pour le rock, la soul, le funk, entre autres. Leur premier album est déjà dans les bacs !

Un jeudi spirituel

Eh bien non, il ne faut pas être savant pour apprécier un festival d’orgue, qui porte un nom latin, et qui se déroule dans une église. Venez tenter l’aventure à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à Bruxelles. Les mardis de cet été à 20h, de grands noms vont se succéder devant de prestigieuses orgues : Bernard Foccroulle, Olivier Latry, Ludgar Lohman, j’en passe, dont les musiciens habituels de la cathédrale. Il y aura du Bach à tous les étages, mais aussi Marin Marais, Vivaldi, Haendel, Sibelius, Bartók, Mozart; et nous, bien entendu ! "Ars in Cathedrali", ça s’annonce mieux que joli.