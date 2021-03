“Alors On Sort ?” : Six expos pour vous faire voyager sans traverser la frontière

Alors on sort ? - Anomalies - Corps de textes - The Cure (46/261) - 08/03/2021 Au programme : - Exposition : "Anomalies" de Omar Ba, Galerie Templon, Bruxelles, Jusqu'au 27 mars, Gratuit - Évènement : "Corps de textes 2021. Voyage immobile", vimeo.com, du 08 au 14 Mars, Gratuit - Concert : The Cure. Live in Hyde Park, anniversaire 1978-2018, ¶www.auvio.be