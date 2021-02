"Alors On Sort ?" rime cette semaine avec Contrefaçon, Prison et Illusions

Alors on sort ? - Man Ray & Mariën - Imaina - Cédric Eeckhout (35/261) - 15/02/2021 Au programme : ● Exposition : “From MAN RAY to MARIËN - An Idea of Surrealism”, MARUANI MERCIER, Bruxelles, Jusqu’au 20 mars, Gratuit ● Musique : IMAINA “Wounds”, www.imainamusic.com , Sorti le 19 février, 9,99€ ● Théâtre : “The Quest”, Cédric Eeckhout, www.auvio.be