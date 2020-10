"Alors on sort ?" : l'agenda de votre semaine du 5 au 9 Octobre

Natasha Saint-Pier, Maxime Le Forestier et Andy Warhol ont un point commun: Ils sont tous dans ALORS ON SORT ! Cette semaine la musique est à l’honneur dans ALORS ON SORT, après des mois de pénurie voilà que nous allons enfin avoir le droit à non pas un mais deux concerts de variétés: la divine Natasha Saint-Pier et le grand Maxime Le Forestier. Et ce n’est pas tout, il y aura même un festival, celui de Music For Bricks organisé par l’UNICEF et dont les invités sont tous plus connus les uns que les autres. Mais notre sélection ne s’arrête pas là, nous avons également une ribambelle d’expositions qui va d’Andy Warhol à Driing Driing, une rétrospective sur le téléphone depuis sa création jusqu’à nos jours... c’est vous dire s’il y en a pour tous les goûts. Côté théâtre c’est la même chose, vous pourrez vous régaler avec une adaptation du film “ Le prénom” ou encore apprécier la subtilité de “Patricia”, une quadragénaire qui accueille au débotté une jeune migrante. Au programme il y a aussi de la danse, de la magie, du cirque, on vous laisse découvrir

Un lundi Saint! Natacha Saint-Pier - © Tous droits réservés Saint pour Natasha Saint-Pier bien sûr! La québécoise sera en concert ce 24 octobre à l’église Saint Jacques de Liège. Le lieu, bien que surprenant, n’a pas été choisi au hasard. Le nouvel album de la chanteuse, sorti le 14 août, s’appelle “CROIRE” et elle y chante sa foi avec sa voix d’ange! Ceci explique cela mais que ses fidèles de la première heure se rassurent, lors du spectacle elle interprétera aussi ses grands classiques.

Un mardi Pop! Marilyn Monroe (Marilyn), 1967 - © Tous droits réservés Quel est le point commun entre Marilyn Monroe et la soupe ? Elles ont chacune été les muses, n’ayons pas peur des mots, d’Andy Warhol ! Les fans de cet artiste de génie aux créations colorées et amusantes seront ravis d’apprendre que le musée de La Boverie de Liège organise l’exposition “Andy Warhol, The American Dream Factory” jusqu’au 28 février. C’est une plongée pétillante dans le pop Art qui rassemble les oeuvres les plus importantes du créateur.

Un mercredi généreux! Henri PFR - © Tous droits réservés L’UNICEF nous convie au festival Music For Bricks le 21 octobre. Le principe est simple, il y aura des concerts d’Henri PFR, Alice On The Roof, Loic Nottet, Kid Noise, Selah Sue, Clouseau et bien d’autres et la totalité des bénéfices serviront à construire des écoles en Côte d’Ivoire. La petite astuce écolo c’est que les briques utilisées pour ériger les bâtiments seront en plastique recyclé. Voilà pourquoi l'événement porte le nom de Music for Bricks.

Un jeudi folk! La rue Ketanou - © Tous droits réservés La rue Ketanou est un groupe de musique français aux sons folk, reggae, pop et tzigane, oui tout ça à la fois! Ces 4 garçons ont eu leurs heures de gloire dans les années 90 mais ils reviennent aujourd’hui avec un nouvel album intitulé 2020. Certains disent qu’il s’agit d’un album plus mature, pour vous faire votre propre avis qu’une seule solution: rendez-vous le 7 novembre à La Madeleine.

Un vendredi nostalgie! Maxime Le Forestier - © Tous droits réservés “C’est une maison bleue adossée à la colline”, “San Francisco où êtes vous?”, on connaît tous les paroles de Monsieur Maxime Le Forestier, les chanter nous procure douceur et nostalgie. Coup de bol nous allons pouvoir avoir notre dose car le chanteur va passer en Belgique à l’occasion de la sortie de son nouvel album “paraître ou ne pas être”. Il fera 2 dates: une le 23 octobre au Cirque Royal de Bruxelles et une autre le 24 octobre au théâtre Royal de Mons. Tout “royal” comme lui.