Alex Vizorek, Cartman et les Happy Brothers: ils sont tous dans ALORS ON SORT.

Amis de la culture ce programme est pour vous ! Cette semaine dans ALORS ON SORT, en plus de belles têtes d’affiches telles que Alex Vizorek qui conte Pierre et le Loup, Cartman qui fait son show et les breakdancers de la compagnie Happy Brothers qui se déhanchent, nous avons sélectionné quelques pépites! Commençons par les ovnis théâtraux: si ce n’est pas déjà fait il est urgent de tester l’expérience “C-O-N-T-A-C-T”. Il s’agit d’un spectacle qui se déroule dans les rues de Bruxelles et que vous suivez muni d’un casque qui vous permet d’entendre les pensées des comédiens, du jamais vu. Il y a aussi “Muzungu” un seul en scène qui émeut, hérisse les poils et touche votre âme dans lequel Vincent, le personnage, nous raconte son enfance au Burundi à travers les super 8 qu’il vient de retrouver dans la cave familiale. Niveau expositions, nous avons aussi déniché quelques trésors comme “Folon Sculptures” à la sublime Abbaye de Villers, “Masculinities” sur la mode pour messieurs ou encore “Vu.e de dos” qui à l’ère du selfie fait un bien fou. Et ce n’est pas tout, la sélection est aussi riche de festivals, de concerts classiques et de spectacles pour enfants auxquels ALORS ON SORT met un grand 10 sur 10.

Un lundi pour les petits Filem'on - © Tous droits réservés Il n’y a pas de raison qu’il n’y en ait que pour les adultes. Les enfants aussi ont le droit à leur festival international de cinéma. Il s’appelle Filem’on et se déroulera du 28 octobre au 7 novembre. Pendant ces 10 jours, des productions spécialement sélectionnées pour vos bambins seront à l’affiche de nombreux cinémas de la capitale. Une belle façon d’initier la jeune génération au septième art. Alors on sort ? - Natasha St-Pier - L'homme au travail - Le Prénom - Ensemble Ohana (21/75) -... Au programme : - Le concert " Croire " de Natasha St-Pier à L'Eglise Saint-Jacques de Liège, le 24 octobre. Ticket : 40,50 euros - " L'homme au travail ", exposition au Musée La Boverie à Liège. Visite le 18 octobre. Prix d'entrée : 10 euros - Spectacle " Le Prénom " au Théâtre Marignan de Charleroi, le 18 octobre. Prix : 18 euros - Ensemble Ohana "A présent" + "Mon corps en hiver", au Centre Culturel de Libramont-Chevigny, le 22 octobre. Prix: 11 euros

Houuuu fait le mardi Alex Vizorek - © Tous droits réservés Houuuuu crie le loup de Pierre et le loup. Vous connaissez évidemment cet illustre conte musical mais vous ne l’avez jamais vu, ni entendu comme ça. Alex Vizorek raconte, Karo Pauwels illustre en direct avec ses dessins colorés et bien sûr la musique de Sergueï Prokofiev retentit haut et fort. En résumé c’est un spectacle des plus complets qui ravit les yeux, les oreilles et le coeur de ses spectateurs.

Ce mercredi on rit! Cartman - © Tous droits réservés Habituellement c’est Cartman qu’on entend à la radio, qu’on croise sur les plateaux télé mais cette fois l’humoriste français a décidé lors de son premier one man show de nous parler du véritable lui, soit de Nicolas Bonaventure. Le spectacle est rempli d’autodérision, d’anecdotes personnelles, de ses plus beaux souvenirs comme le Club Dorothée et de ses premiers émois sexuels également liés au Club Dorothée… Non, c’est une blague c’est simplement pour vous mettre dans l’ambiance. Alors on sort ? - Music for Bricks - In Solidum - 10:10 - Andropause (23/75) - 02/10/2020 Au programme : - Festival Music for Bricks au Palais 12 (Bruxelles), le 21 octobre. Prix : 36,60 euros - " In Solidum " au Théâtre L'atrium 57 (Gembloux), le 15 octobre. Prix: 18 euros - Spectacle " 10:10 " au Centre Culturel Le Jacques Franck (Saint-Gilles), les 21 et 24 octobre. Prix libre et solidaire - " Andropause " au Théâtre Wolubilis (Woluwe Saint Lambert), du 15 au 16 octobre. Ticket : 22 euros

Attention jeudi en crise Champ de bataille - © Tous droits réservés Le fils du journaliste Jérôme Collin, en pleine crise d’adolescence, a d’abord inspiré à son père un roman intitulé “Champ de bataille”. Et l’histoire ne s’arrête pas là, le livre a aujourd’hui été adapté au théâtre. Le rôle principal est interprété par Thierry Hellin, il joue ce père de famille désarmé face au comportement de son fils de 15 ans. Vous vous dites que ce n’est pas drôle ? Vous avez tort. Alors on sort ? - La rue KETANOU - Un weekend tranquille - Le Paradoxe de Georges - Great Black... Au programme : - Concert La rue KETANOU à la Salle de la Madeleine A, le 7 novembre. Ticket : 31,50 euros - " Un weekend tranquille ", à la Comédie Centrale (Liège), jusqu'au 18 octobre. Prix : 25 euros - " Le Paradoxe de Georges " de Yann Frisch, Place Paul Emile Janson à Tournai, du 16 au 19 octobre. Prix: de 8 à 16 euros - " Great Black Music " aux Halles de Schaerbeek, du 6 octobre au 20 décembre. Prix: 6 à 18 euros

Le vendredi c'est hip hop Happy Brothers - © Tous droits réservés Ils vous avaient sûrement manqué! Heureusement les Happy Brothers remontent sur scène avec un splendide spectacle qui mêle théâtre, hip-hop et improvisations. On retrouve aussi des influences de Chaplin et du cinéma muet dans la gestuelle de ces breakdanceurs survoltés. Bref c’est un bon et savant mélange à consommer sans modération, c’est d’ailleurs sûrement pour cela que leur spectacle s’appelle : “Salade mentale”. Alors on sort ? - Maxime Le Forestier - Driing Driing - Fabien Olicard: Singularité - Pour Hêtre... Au programme : - Concert de Maxime Le Forestier, le 23 octobre au Cirque Royal (Bruxelles) et le 24 octobre au Théâtre Royal de Mons. Prix : 39,50 euros - Exposition temporaire " Driing Driing " au Centre du rail et de la pierre (Jemelle), jusqu'au 31 octobre. Adulte: 5 euros / Enfants: 3,50 euros - " Fabien Olicard: Singularité " au Forum de Liège, le 13 octobre. Prix : 30,30 euros - " Pour Hêtre ", spectacle de danse au Théâtre Marni (Ixelles), les 13 et 14 octobre. Prix : 10-16 euros