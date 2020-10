"Alors on sort ?" : l'agenda de votre semaine du 12 au 16 Octobre

Alors on sort ? - Music for Bricks - In Solidum - 10:10 - Andropause (23/75) - 02/10/2020 Au programme : - Festival Music for Bricks au Palais 12 (Bruxelles), le 21 octobre. Prix : 36,60 euros - " In Solidum " au Théâtre L'atrium 57 (Gembloux), le 15 octobre. Prix: 18 euros - Spectacle " 10:10 " au Centre Culturel Le Jacques Franck (Saint-Gilles), les 21 et 24 octobre. Prix libre et solidaire - " Andropause " au Théâtre Wolubilis (Woluwe Saint Lambert), du 15 au 16 octobre. Ticket : 22 euros