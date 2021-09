"Alors On Sort ?" fait sa rentrée en musique et à bicyclette

Joëlle Scoriels est de retour en ce début du mois de septembre pour la rentrée de l’émission “Alors On Sort ?”. Comme à son habitude, elle a le cartable rempli de bons plans culturels 100% Belge. Musique, série, musée et même bicyclette sont à l’honneur cette semaine.

Un lundi en musique Les Nuits Botanique 2021 - © Tous droits réservés Vous parler des Nuits Botanique, c’est une merveilleuse façon de reprendre contact avec vous après cet étrange été. Elles sont là, enfin en version quasi automnale et très séduisante. Du 8 au 26 septembre, bonne chance pour faire votre choix parmi les 70 artistes qui viendront faire palpiter les salles et le parc du Bota : Girls in Hawaii, Tim Dup, Yelle, Emily Loizeau, Pomme, Twin Toes, ou encore Sébastien Tellier. C’est ce qu’on appelle un rendez-vous culte, farci de découvertes et d’excellents sons.

Un mardi bien belge "Baraki", la nouvelle série 100% belge - © Tous droits réservés Si le fabuleux sens de l’autodérision des Belges vous rend contents​, la nouvelle série Baraki (coproduite par la RTBF) est destinée à vous plaire. C’est l’histoire, en 20 épisodes, d’une famille de Marsoux qui tire le diable par sa queue poisseuse. Il y a Didi le fou de tuning, maqué avec Cynthia la courageuse esthéticienne, Yvan le mytho qui drague avec un peu trop de succès une jolie jeune bourgeoise. La galerie de portraits est bigarrée et criarde, mais très touchante aussi. Baraki, c’est sur Tipik dès ce 12 septembre, mais vous avez le droit de tout voir, en schmet et en avance, sur Auvio.

Un mercredi à bicyclette Rallye de la Petite Reine à Lessines - © Tous droits réservés Ce week-end, nous allons enfourcher notre bicyclette, direction Lessines, pour un délicieux festival des arts de la rue. Ça s’appelle le Rallye de la Petite Reine, et l’idée, c’est que nous pédalions d’un spectacle à l’autre dans la campagne et la cité lessinoises, parmi les beautés du val de Dendre. 25 kilomètres d’échappée douce, pour s’en mettre plein les mirettes : chevaux, voltige et poésie avec la Compagnie Tempo d’Eole, mais aussi Lady Cocktail, la Fanfare des Taupes qui boivent du lait, la Compagnie Le Tal, et toute une cavalcade de prouesses étourdissantes.

Un jeudi vibrant Festival Vibrations à Malmedy - © Tous droits réservés On vous emmène au festival Vibrations de Malmedy ces 17, 18 et 19 septembre pour faire le plein de chouette musique, avec, entre autres, Suarez, Mopao, Swyv, Dubnology, MontparnassE ou encore Ozya, la bruxelloise au son profond et langoureux qui avait séduit Florent Pagny dans The Voice France… De nouvelles scènes, un tas d’artistes, et même​ Monsieur Marka !

Un vendredi pop "Beloved" de Lubiana - © Tous droits réservés Après un passage très remarqué dans la première saison de The Voice Belgique, Lubiana Kepaou revient 10 ans plus tard, avec une maturité très chic, ainsi que la maîtrise d’u​n instrument rare, la kora. L’artiste belgo-camerounaise est passionnée par la quête de la justesse intérieure : ses chansons en sont le témoignage sincère. De “Selflove” à “Mamy Nianga”, elle se raconte en vibrant. Lubiana publie “Beloved”, un album afro, pop, intelligent et touchant.