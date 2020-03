Alexandra Lamy, chouchou des français

Alexandra Lamy revient sur ses 20 ans de carrière entre succès populaire, comédies et films d'auteur. Révélée par la série "Un gars, une fille", aux côtés de Jean Dujardin, tout le monde garde en mémoire le sens de la répartie de "Chouchou".

Positive, spontanée et drôle : ses proches décrivent Alexandra Lamy comme une femme déterminée. Elle est surtout une vraie épicurienne et une femme sincère. Elle évoque avec émotion son enfance, sa première pièce de théâtre à 16 ans ou encore son tout premier passage télé à 24 ans. Révélée par la série "Un gars, une fille", elle rêvait de devenir bergère ou religieuse et a mis quelques années à trouver sa place sur grand écran. Aujourd'hui, reconnue et saluée par ses pairs, elle se voit enfin offrir des rôles à la hauteur de son talent. Avec la participation de Josiane Balasko, Mélanie Doutey, Clovis Cornillac, Dominique Farrugia, Pascal Elbé, Sandrine Bonnaire, Eric Lavaine, Nils Tavernier, ou encore Arnaud Ducret.

Rendez-vous sur La Une le Samedi 14 mars à 23h05.