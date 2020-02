“Alex Hugo” est de retour pour une 5e saison

De retour pour 4 épisodes inédits, Alex Hugo vous donne rendez-vous pendant 1h30 chaque mardi à partir du 3 mars sur La Une.

Pour rappel, cette série met en scène les aventures d’un ancien flic marseillais retiré dans les pâturages alpins pour plus de tranquillité. Finalement la vie rurale a aussi ses criminels et n’est pas de tout repos. "Alex Hugo" se regarde de façon non linéaire donc n’hésitez pas à prendre le train en route.