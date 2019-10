Alerte : les minions débarquent sur la Une !

On les adore ! Ils sont jaunes, insouciants et raffolent de bananes : nous parlons bien entendu des minions, qui arrivent en masse sur la Une ce lundi 28 octobre !

Mais ils ne seront pas seuls. À leurs côtés, Gru bien sûr… mais aussi Dru, son frère jumeau extrêmement riche et chevelu.

Car c’est le troisième volet de "Moi, moche et méchant” que nous vous proposons pour cette séance VIP exceptionnelle.

Petit rappel : dans le premier film, Gru le bossu devenait un héros par accident. Dans le deuxième, il se transformait en agent très spécial. Et dans ce troisième volet, Gru reviendra à ses origines.

Moi, moche et méchant 3, ça raconte quoi ?

Cette fois-ci, Gru doit relever un nouveau défi. Un méchant, Baltazar (qui est, au passage, obsédé par le violet et les années 80), veut voler un diamant en asphyxiant les passagers d’un bateau avec un chewing-gum géant.

Mais dans "Moi, moche et méchant 3", Gru va aussi se découvrir un frère jumeau dont il ignorait l’existence. Vêtements, voitures ou carrières : Gru et Dru ne pourraient pas être plus différents. Dru a même encore des cheveux alors que Gru n’en a plus.

Moi, moche et méchant 3 - Bande-annonce - 28/10/2019 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Bandes-annonces en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Mais comme Gru le découvrira rapidement, certains traits de caractère sont communs aux deux frères, notamment un certain penchant pour les complots.

Gru va-t-il retomber dans une vie de criminel ?

► Pour le savoir, préparez vos pop-corns et ne manquez pas “Moi, moche et méchant 3” ce lundi 28 octobre à 20h25 sur la Une !