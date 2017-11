Alain Delon, invité de luxe de la 100e !

Si on cite les films Plein Soleil, Rocco et ses frères, Le Samouraï, ou bien les noms de cinéastes prestigieux comme Visconti, Melville ou Joseph Losey, un dénominateur commun vient à l'esprit. Et à émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Pour la 100e de Tellement Ciné, nous avons choisi de vous offrir quelques minutes en compagnie d'un des derniers monstres sacrés du cinéma français : Alain Delon.

Eh oui ! Tellement Ciné a eu le privilège de rencontrer Le Guépard en personne ! L'acteur français dont la carrière et la longévité suscitent le respect et l'admiration de tous est revenu sur son parcours dans notre portrait-carrière consacré à l'une des légendes vivantes du 7e art. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'Alain Delon se confie.